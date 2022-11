Micol Incorvaia al grido di “Chissenefrega di Edoardo Donnamaria!”. La sorella di Clizia, che ha trascorso gli ultimi giorni a litigare con Antonella Fiordelisi per via del rapporto con il volto di Forum, nelle ultime ore si è avvicinata ad un altro vippone.

Si tratta di Edoardo Tavassi, con il quale Micol sembra essere molto intima. Infatti, i due sembrano essere ad un passo dal diventare una coppia, circostanza che ha fatto esultare i telespettatori del reality show, i quali sembrano apprezzare quelli che già vengono ribattezzati come gli Incorvassi.

Micol Incorvaia, scatta il bacio con Edoardo Tavassi

L’ex concorrente dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ha espresso chiaramente il suo interesse per la Incorvaia, e quest’ultima ha fatto intendere di ricambiare. Ieri sera c’è stato anche il primo bacio: Edoardo si è avvicinato e ha sfiorato le labbra di Micol, che non ha indietreggiato di un millimetro.

Dopo quel momento, definito dagli utenti social come “magico”, Edoardo si è avvicinato a Daniele Dal Moro per confessargli le sue sensazioni: “Tra Micol e Oriana, c’è più possibilità che io mi possa innamorare di una Micol che di una Oriana. Perché c’ho mille cose in comune con Micol. Con l’altra no. Però ci sono tanti aspetti da vedere per parlare d’amore. Mi deve piacere esteticamente e caratterialmente, mi deve far ridere, mi deve far stare bene, non deve mai rendere il rapporto monotono. A me piace una donna che dal nulla mi dice ‘stasera ti ho organizzato una cosa a sorpresa andiamo’. A letto deve essere in un certo modo, all’apparenza normale e con me senza freni. Sono cose che mi piacerebbe avere. Poi ovvio che non si può avere tutto dalla vita è scontato. Diciamo che nell’insieme cerco questo”.