Grande Fratello Vip: dopo Pamela Prati, rischio covid per Alfonso Signorini.

Nelle scorse ore, la produzione del Grande Fratello Vip ha annunciato che cinque concorrenti, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini, Attilio Romita e Sofia Giaele De Donà sono risultati positivi al Covid.

I vipponi hanno immediatamente abbandonato la Casa e sono stati isolati dal resto del gruppo. Ma nel frattempo, con il passare delle ore la situazione continua a complicarsi. Infatti, anche Pamela Prati, eliminata nella puntata del 10 novembre, è risultata positiva. Una circostanza che potrebbe provocare ulteriori conseguenze, visto che una volta entrata in studio ha abbracciato e baciato Alfonso Signorini e Marco Bellavia. Ecco perché ora si teme che pure il conduttore del reality show possa essere stato contagiato.

Pamela Prati positiva al Covid

Dopo aver appreso la positività dei suoi ex coinquilini, Pamela aveva effettuato un tampone che aveva dato esito negativo. Nella notte, però, la showgirl non si è sentita bene, così ha provveduto a effettuare un altro test. Stavolta il responso è stato contrario a quello fornito dal tampone precedente: positiva.

La Prati ha precisato di non stare per nulla bene e di essere spaventata in quanto è la prima volta che si trova a dover affrontare il Covid. Ecco quanto ha sulla sua pagina Instagram.

“Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo”, ha scritto l’attrice. Quindi ha aggiunto: “Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata”. “Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale. Grazie”.

Ora si teme per Alfonso Signorini. Come farà ad affrontare la diretta di questa sera?