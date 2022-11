Edoardo Donnamaria ha perso la pazienza e nella notte ha sbottato contro Antonella Fiordelisi. Dopo la puntata di giovedì 10 novembre, i Donnalisi si erano separati per quasi un giorno: uno scontro infuocato scatenato dalla gelosia dell’influencer salernitana li ha allontanati, anche se ieri mattina sembra essere tornato il sereno.

Lo scontro tra i Donnalisi

Ma nella notte, alla richiesta di preparare un hamburger, il volto di Forum è letteralmente esploso: “Non puoi rompermi i cog*ioni!”. La Fiordelisi lo avrebbe svegliato alle 4 del mattino chiedendogli di prepararle un piatto di carne. “Devi avere l’umiltà di capire che non sei nella posizione di rompere il ca**o! Se io sto tutto il giorno incazzato, chiariamo, e se mi vedi strano, e continui, ci metti il carico, allora non hai capito un ca**o di quello che ti ho detto” ha sbottato Donnamaria, che ha accusato la sua fidanzata di pensare esclusivamente a sé stessa. “Tu non sei in grado di metterti nei miei panni, di capire il nervosismo”.

"Certi atteggiamenti non li sopporto": Donnamaria è furioso

“Stai un po’ esagerando, sei nervoso per tutto il contesto in Casa, stai esagerando” ha replicato Antonella. Ma Edoardo è un vero e proprio fiume in piena. “Tu non puoi trattarmi così. Se dici di essere innamorata non ti comporti così. Dovresti pensare a tutto quello che ho detto e fatto per te, che non ho mai fatto per nessun’altra. Mi sto facendo tante domande e ho capito che ci sono troppi lati tuoi che non mi piacciono. Non so come dirtelo, se ogni volta che inizio a parlare tu mi fermi, mi impedisci di esprimere dei concetti. Certe cose non le sopporto. Se ti dico una cosa che non mi va, prendi e mi lasci da solo”.