Micol Incorvaia a rischio squalifica. Entrata da poche settimane nella Casa del Grande Fratello Vip, la sorella di Clizia sta già facendo discutere per il triangolo amoroso che la vede protagonista con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Ma c’è dell’altro. Pochi minuti prima della messa in onda della diretta di ieri, giovedì 10 novembre, mentre si preparava per la puntata nella zona beauty del bunker di Cinecittà, ha iniziato a canticchiare senza alcun motivo apparente “Faccetta nera”, motivo diventato nel tempo simbolo della propaganda fascista. Questione di pochi secondi, che però sono bastati ai telespettatori più attenti, così come al pubblico dei social, per chiedere a gran voce il provvedimento di squalifica per la vippona.

I dubbi sul fatto che sia l’Incorvaia ad intonare le note dell'inno fascista sono pochi, sebbene non sia pienamente visibile nell’inquadratura. C’è anche chi sostiene che possa trattarsi della voce di Sarah Altobello o Antonella Fiordelisi, entrambe di fianco a Micol in quel momento.

Tantissimi i messaggi di condanna per quanto accaduto. “Chiediamo la squalifica per Micol Incorvaia che canta Faccetta Nera, un inno al fascismo, la più brutta pagina della storia italiana. Un bruttissimo messaggio per milioni di telespettatori. Ricordiamo che in Italia l’apologia di fascismo è reato” scrive un utente su Twitter.