Il clima si fa sempre più teso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia.

Al termine della puntata di ieri, giovedì 10 novembre, l’influencer campana ha esternato tutta la sua frustrazione relativa al Confessionale di Micol, nel quale quest’ultima ha ricordato che Edoardo Donnamaria l’ha contattata alcuni mesi prima che iniziasse il GF Vip per rivivere insieme le emozioni dei vecchi tempi.

L'ira della Fiordelisi: "Micol è gelosa di me"

La Fiordelisi ha reagito malissimo e si è sfogata con Donnamaria, utilizzando frasi poco carine nei confronti della sorella di Clizia Incorvaia. “Lei è una bambina gelosa e invidiosa. In Confessionale ha detto che tu in macchina la tiravi per fare roba, ma perché l’ha detto? Perché è gelosa di me! Vuole forse essere al mio posto? L’hai anche richiamata questa estate per fare roba, se l’hai fatto significa che stavi a corto di ragazze. E poi usa face app su Instagram: dal vivo è un’altra”.

Com’era lecito aspettarsi, il web si è scagliato contro Antonella per le frasi “colorite” su Micol Incorvaia. In molti ritengono che la Fiordelisi, anche dopo l’attacco subito in diretta da Sonia Bruganelli, si stia scavando la fossa da sola, e che la sua permanenza tra le mura del bunker di Cinecittà potrebbe avere le ore contate.