Prosegue, non senza difficoltà e polemiche, il cammino della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Il reality show prodotto da Endemol Shine, società che fa parte del gruppo televisivo Banijay, condotto da Alfonso Signorini, rappresenta ormai una realtà imprescindibile per il palinsesto di Canale 5. Mediaset non può farne più a meno anche in virtù degli ascolti costanti che assicura per ben due giorni a settimana, anche se da qui fino alla fine di gennaio 2023 dovrà rinunciare al secondo appuntamento settimanale per via dei Mondiali di Calcio in Qatar. Ciò consentirà a Signorini e la sua squadra di autori di concentrarsi meglio sulla puntata del lunedì, che diventerà l’unica in onda su Canale 5.

Quando ci sarà la finale del GF Vip?

La doppia puntata, invece, tornerà a partire da febbraio 2023 per gli ultimi due mesi di messa in onda del reality show. Ma a tal proposito, quando terminerà la settima edizione del Grande Fratello Vip, annunciata come la più lunga di sempre? Stando a quanto riportato da TVBlog la finale è posizionata nella serata di lunedì 3 aprile. Sarà dunque in quella data che scopriremo il vincitore del GF Vip 7, che si conferma anche in questa nuova stagione televisiva come uno dei programmi di punta del Biscione.