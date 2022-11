Micol Incorvaia è apparsa molto strana e infastidita, ed Edoardo Tavassi, notando il comportamento, ha cercato di capire cosa le stesse accadendo. La sorella di Clizia ha confidato che tra i suoi pensieri c’è anche lui, e che proprio per questo, è entrata totalmente in crisi. Ecco le sue parole: “Sei stato sempre corretto e non hai sbagliato niente. Mi dà fastidio che tu ti rapporti con persone che mi stanno sui coglio**, ecco”. Questa ‘sfuriata’ di gelosia ha avuto poi un proseguo: “Non voglio alimentare l’ego di una persona che già se la sente calda… Io con una persona del genere non andrei nemmeno a prendere un caffè perché non ho niente da dirle”.

I fan che seguono appassionatamente il reality di Canale 5, però, sono andati in confusione. E molti si stanno chiedendo: “Ma stanotte, Micol, non aveva dichiarato di voler dare un freno al rapporto con Tavassi? “Come mai adesso fa la gelosa?”.

Micol frena sul rapporto con Edoardo

In effetti, Micol Incorvaia, nel corso della puntata andata in onda lunedì sera, ha avuto modo di incontrare la sorella di Edoardo Tavassi, Guendalina. L'ex gieffina ha affermato di trovarli bellissimi insieme. Questa esternazione ha messo in difficoltà Micol. La vippona teme che il pubblico abbia già creato una ‘ship’ fra i due. Confidandosi quindi con l’inquilina Giaele, ha esternato tutti i suoi timori.

Ecco le sue parole: “Non capisco, io adesso mi trovo in difficoltà. L'avremmo affrontata comunque. Non so quanto lui sia sincero. Sono subentrate altre cose e non ci ho più pensato. Però l'hai visto all'inizio, ero parecchio imbarazzata. Non so come comportarmi, sinceramente. Non l'ho mai visto sotto quel punto di vista e non voglio lasciare il beneficio del dubbio. Non voglio parlarne per il momento. Non voglio neanche lasciare il beneficio del dubbio "e allora lascio uno spiraglio". Non voglio illuderlo. Abbiamo cose in comune? Beh è palese è per quello che andiamo d'accordo, anche. Se io vedessi da parte sua un atteggiamento, nel senso se lui mi dicesse che le cose sono cambiate, è ovvio che metterei le cose in chiaro. Io adesso non so se stiamo ancora scherzando o che...”.

E' innamorata o no di Edoardo? O si tratta di una tattica per conquistare il pubblico?