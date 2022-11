Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro si scaglia contro la produzione e nonn ci sta ad essere additato come "spione".

Alfonso Signorini e il suo team stanno affrontando nuovamente lo spettro del Covid. Alla lista dei positivi, già composta da Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Luca Onestini e Charlie Gnocchi, si aggiunge anche Wilma Goich, risultata positiva nella giornata di mercoledì 16 novembre.

Daniele Dal Moro: "Wilma è positiva. Mi hanno detto di stare zitto"

Dopo aver notato l’assenza prolungata della cantante, i vipponi hanno iniziato a chiedere a Daniele Dal Moro che fine avesse fatto la coinquilina. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver mantenuto per un po’ il segreto, ha rivelato cosa stesse accadendo: “Mi hanno detto di stare zitto, ma Wilma ha il Covid". Micol Incorvaia gli fa eco: “Tu sì che sai mantenere un segreto!”. Ed a quel punto Dal Moro è sbottato: “Sono stato zitto un’ora e mezza adesso mi sono rotto”. Nella stanza era presente anche Sofia Giaele De Donà, che dopo aver ascoltato la conversazione inizia, preoccupata, a ripetere senza sosta “Ca**arola!”.

In molti si sono chiesti come sia stato possibile che il virus si sia diffuso tra le mura del bunker di Cinecittà. E’ ipotizzabile che il covid sia stato portato nella Casa da uno dei nuovi concorrenti entrati in corsa, e probabilmente da Luca Onestini, che figura nella lista dei positivi e si trova in isolamento già da alcuni giorni insieme ad altri vipponi. Il pericolo, adesso, è che Wilma Goich abbia potuto facilmente infettare gli altri concorrenti. In particolare Daniele Dal Moro, con il quale la cantante trascorre moltissimo tempo.