Grande Fratello Vip: Milena Miconi nella Casa. La reazione di Pamela Prati.

Il Grande Fratello Vip ha bisogno di rinforzi. Tra squalifiche, eliminazioni al voto flash, minacce di ritiro come quella di Luca Salatino, che non riesce più a sopportare la distanza dalla sua fidanzata, e casi di positività al Covid, il reality show condotto da Alfonso Signorini rischia di subire pesanti defezioni.

Il settimanale Oggi assicura che una donna con fama nazionalpopolare è già stata ‘bloccata’ da Signorini e la produzione, ed entrerà in gioco nei prossimi giorni. Di chi si tratta? Di una vecchia conoscenza del Bagaglino.

Milena Miconi, l'ex del Bagaglino entra nella Casa?

Secondo la rivista da Carlo Verdelli, uno dei prossimi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip sarà quello di Milena Miconi. “Il Grande Fratello Vip – si legge su Oggi – è destinato a diventare una sorta di ‘agenzia di ricollocamento’ delle vecchie glorie del Bagaglino. Tra qualche settimana entrerà nella Casa Milena Miconi (50 anni). L’ex collega di Pamela Prati, con la quale non è mai corso buon sangue, è da poco stata defenestrata. Il reality più longevo della tv italiana punta dunque a resuscitare antiche glorie nazional popolari dei suoi show iconici. Operazione acchiappa-consensi”.

In molti si chiedono cosa penserà di questo ingresso l'ex collega Pamela Prati, che è stata eliminata le scorse settimane. Ad oggi, purtroppo, la Prati è positiva al Covid, ma nonostante ciò è molto presente sui social. Sul possibile ingresso di Milena Miconi nel bunker di Cinecittà Pamela non ha ancora proferito parola. C’è chi sostiene che tra le due non corra buon sangue già ai tempi del Bagaglino.

Nel caso in cui Milena dovesse entrare nella Casa più spiata d’Italia, e lecito aspettarsi una reazione da parte di Pamela Prati. Staremo a vedere...