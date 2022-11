Edoardo Tavassi a rischio squalifica. Il vippone ha infranto il regolamento del Grande Fratello Vip togliendosi il microfono.

Il fatto è avvenuto ieri sera, quando l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi era in cortile in compagnia di Sofia Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Daniele Dal Moro, mentre era intento a raccontare alcuni aneddoti a “luci rosse” della sua esperienza come animatore a Sharm El Sheikh.

Tavassi si toglie il microfono: il gesto potrebbe costargli caro

.Proprio nel momento cruciale della conversazione, Tavassi ha deciso di togliersi il microfono per circa un minuto per evitare che le sue parole venissero udite dai telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini. Un gesto, il suo, che potrebbe costargli molto caro, persino la squalifica immediata.

Inoltre, nelle ultime ore, il fratello di Guendalina si è lasciato andare ad alcune affermazioni relative all’andamento del gioco e a pesanti insinuazioni su altri coinquilini, in particolare su George Ciupilan e Nikita Pelizon. Mentre se George, a suo dire, non servirebbe a nulla per le dinamiche della Casa, Tavassi ha provato a riavvicinarsi a Nikita, che però attende con ansia il ritorno tra le mura del bunker di Cinecittà di Luca Onestini, attualmente positivo al Covid, e nei confronti del quale ha svelato di nutrire un certo interesse.