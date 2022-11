Il Covid continua mietere vittime nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo le positività di Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e, ultima in ordine di tempo, Wilma Goich, anche Sofia Giaele De Donà sta accusando i primi sintomi.

La moglie di Bradford Beck non ha dubbi: “Ho il Covid!”. La vippona, mentre ieri sera parlava con Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, ha interrotto la conversazione dicendo di non sentirsi bene.

“No raga, io ve lo dico, io non mi sento bene. Cioè, a me sembra di avere la febbre in questo momento. Anzi, non ho dubbi: ho il Covid!".