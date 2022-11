Notte decisamente infuocata nella Casa del Grande Fratello Vip. Tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli è esplosa la passione sotto le coperte, e poco dopo Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi li hanno seguiti a ruota.

I Donnalisi, a differenza di quanto accaduto per l’ex di Belen Rodriguez e la modella spagnola, sono stati inquadrati per pochissimi attimi e da lontano. Ma tanto è bastato per udire quello che si sono detti: tra baci appassionati e lunghi sospiri, stando a quanto riportato da The Pipol Tv i due sono arrivati a scambiarsi parole di un certo peso.

Scatta il primo "Ti amo" tra i Donnalisi

“Ti amo”, “Anch’io” si sono detti a vicenda. La coppia, che è una delle più amate e allo stesso tempo odiate sui social, tiene banco nelle dinamiche interne ed esterne al bunker di Cinecittà. Molti dubitano del fatto che il loro rapporto possa essere autentico, e che sia esclusivamente frutto di una strategia. Ma dopo lo scambio di “Ti amo” della scorsa notte, parole che di certo non vengono pronunciate a cuor leggero, è probabile che tra i due ci sia realmente un sentimento.