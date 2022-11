“Ci son cascato di nuovo” cantava Achille Lauro nel suo brano “Me ne frego” uscito nel 2019.

La frase si addice alla perfezione ad Antonino Spinalbese, che la scorsa notte è finito nuovamente sotto le coperte con Oriana Marzoli. Già alcuni giorni fa l’ex di Belen Rodriguez e la modella spagnola sono stati protagonisti di un incontro “ravvicinato”: il video della passione notturna tra i due vipponi è diventato virale e ha suscitato tantissime reazioni sui social da parte dei telespettatori del Grande Fratello Vip.

Ma andiamo con ordine. Ieri notte, Oriana è andata a letto immaginando che Antonino l’avrebbe raggiunta di lì a poco. Ma al contrario, lui è rimasto per un po’ in compagnia di Gieale De Donà, circostanza che ha fatto infuriare e non poco la Marzoli. Quando Spinalbese è andato in camera, Oriana si è sfogata mostrando tutta la sua gelosia, e l’ex hair stylist, senza pensarci troppo, è uscito nuovamente, facendo innvervosire ancora di più la spagnola.

Oriana Marzoli, scena di gelosia ad Antonino Spinalbese

“Bravo, bravo. Che bravo! Hijo de p*ta. Torna qui! Questa cosa che fai mi dà fastidio più di tutto. L’hai capito sì o no? Forse non lo capisci bene a quanto pare. Continua così, mi raccomando, te l’ho spiegato ieri. Non mi piace quando mi lasci mentre sto parlando e rimango da sola. Non è bello”.

La scenata di gelosia, però, è durata pochissimo. Dopo appena dieci minuti, infatti, i due sono finiti ancora una volta sotto le coperte.