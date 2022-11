Arrivano importanti novità sul fronte ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip.

I casi di positività al Covid, ultimo in ordine di tempo quello di Alberto De Pisis, stanno flagellando il bunker di Cinecittà. Ecco perché, stando a quanto riportato da The Pipol Tv, la produzione sta seriamente pensando di anticipare l’approdo nella Casa di nuovi vipponi.

GF Vip, Milena Miconi e Manuela Villa entrano nella Casa

I nomi in pole position per varcare la soglia della porta rossa sono quelli di Milena Miconi e Manuela Villa.

La prima, classe 1971, ex showgirl de Il Bagaglino, ha partecipato nei primi anni 2000 a diversi programmi televisivi, fiction e film. Inoltre, ha recitato per diverse stagioni in Don Matteo, interpretando il ruolo di Laura Respighi. Già lo scorso anno, la Miconi sarebbe avrebbe dovuto partecipare al GF Vip, poi la trattativa non andò in porto.

La seconda, classe 1996, è la figlia del grandissimo Claudio Villa e della ballerina siciliana Noemi Garofalo. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene nel 1991 alla trasmissione Piacere Raiuno. Manuela non è assolutamente nuova nel mondo dei reality show. Infatti, nel 2007 ha partecipato a L’Isola dei Famosi, ottenendo tra l’altro il successo finale.

Insieme a Milena Miconi e Manuela Villa, dovrebbe fare ingresso nella Casa più spiata d’Italia anche un uomo, del quale, però, al momento non si conosce l’identità.