Correva l’anno 2004. Alessandra Pierelli, una delle corteggiatrici rimaste nel cuore degli aficionados di Uomini e Donne, fu scelta da Costantino Vitagliano. Da quel momento, la sua vita è cambiata tantissimo: ha due figli, Daniel e Liam, ed è sposata con Fabrizio Baldassari. Non ha mai avuto nessun rimorso per aver messo in pausa la sua carriera nel mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia, ma adesso vorrebbe tornare a fare televisione.

"Il mio sogno? Fare da valletta al Festival di Sanremo"

In un’intervista rilasciata a Mio, la Pierelli ha espresso quello che è il suo più grande desiderio: fare la valletta al Festival di Sanremo. “Amadeus non mi sceglierà mai purtroppo. In Italia è molto difficile rimettersi in gioco dopo tanti anni. Ho fatto molti provini, ma non è semplice. Quando sono diventata mamma ho smesso con tutto, ma non mi sono assolutamente pentita, perché sono riuscita a godermi ogni attimo della loro crescita. Ora che sono grandi, però, se capitasse qualche opportunità, magari a teatro, la valuterei con piacere”.

Quattro anni fa, la Pierelli raccontò di aver rischiato la vita dopo un intervento di liposcultura finito male a cui si sottopose nel 2006. “E’ stato l’errore più grande della mia vita, ho rischiato di morire. Mi ha salvata mia madre, che in clinica si è accorta che c’era un problema reale che si stava trasformando in qualcosa di irreversibile”.

Intanto, Alessandra ha lanciato lo scorso ottobre la sua linea di anelli.