Soleil Sorge è stata ospite a Verissimo dove ha avuto modo di parlare di Delia Duran e Alex Belli.

Durante l’intervista, Soleil ha avuto modo anche di promuovere il suo libro che contiene una favola. “Nel libro c’è anche una fiaba che ha dei protagonisti molto particolari che conosciamo molto bene“, ha esordito Silvia Toffanin per poi mandare il video.

I protagonisti del racconto sono ovviamente Soleil, Alex e Delia.

Così la Sorge inizia a “sputare veleno” sulla coppia Alex-Delia

“Se mi sono sentita usata da questi due artisti? L’anno scorso ti dissi di no, ripeto che non mi sento di essere stata usata fino in fondo ma l’intenzione da parte loro c’era, assolutamente, ma mi sembra ovvio. Se oggi li sento? No. Io su tanto torno indietro nella vita, mi piace cambiare idea, perdono, lascio andare.”

Nella storia Soleil Sorge ha descritto la sua amicizia con Alex Belli come quella di una principessa e uno stalliere: “Loro sapevano che il legame era un amore platonico. Purtroppo la situazione ha iniziato a infastidire la strega del Venezuela che – ingelosita – lanciò un incantesimo che trasformò lo stalliere in un circense che voleva creare lo spettacolo più grande del mondo". Ed ecco che la strega cattiva è proprio Delia Duran.

Dopo qualche ora dalla messa in onda arrivano le reazioni dei diretti interessati che su Twitter hanno cercato di rimandare indietro il veleno della Sorge.

La reazione di Delia Duran e Alex Belli

“Giusto per stare nel tema cartoon: sempre meglio avere la parte di “strega Venezuelana” dal cuore buono come Maleficient, che prendersi la parte della str*nza (come si è autodefinita) e fare la sorellastra di Cenerentola rosicona”. Questo il commento di Delia, poco dopo arriva quello di Alex.

“La mia autoironia è il mio non prendermi sul serio mi impone di riderci sopra ma certo che definire una Moglie e comunque compagna di Vita “strega cattiva Venezuelana” e far passare l’altra la “povera principessa” indifesa, mi sembra veramente di cattivo gusto!”.