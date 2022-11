Quello andato in scena oggi pomeriggio, domenica 20 novembre, nella puntata di Verissimo è stato un vero e proprio colpo di scena.

Silvia Toffanin ha ospitato suor Cristina Scuccia, vincitrice dell’edizione 2014 di The Voice Italy nel roster di J-Ax. La monaca, però, si è mostrata in una veste completamente nuova: addio la tonaca e il velo, la 34enne è approdata in studio sfoggiando uno sgargiante tailleur rosso.

Suor Cristina è diventata semplicemente Cristina. Ha infatti deciso di abbandonare il mondo ecclesiastico, una decisione che ha lasciato di stucco il pubblico di Verissimo. “C'è stato un cambiamento mio interiore. Tutto questo successo mi ha fatto fare i conti con me stessa. Non c'è stato un evento particolare ma un percorso. The Voice ha aperto la strada ad un mio cambiamento di crescita, evolutivo” ha raccontato l’ormai ex suora. “Non è stato facilissimo. Il Covid mi ha fermata, non potevo piu viaggiare, esibirmi, mi ha fatto guardare dentro. Alla fine sono sempre quella, spero che la gente continui a credere in me. Ho avuto l'aiuto di una psicologa. Quando vedi solo il buio davanti a te bisogna chiedere aiuto. Non riuscivo piu a capire chi fossi”.

Oggi, Cristina Scuccia vive in Spagna, dove lavora come cameriera: “Vivo con il sorriso. L’amore? Al momento non è la mia priorità, anche se ammetto che qualcuno si è avvicinato”.