Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi potrebbero partecipare come concorrenti all'edizione di Tale e Quale show 2023

A dieci anni dal suo esordio Tale e Quale Show si conferma uno dei programmi più seguiti e amati di Rai Uno. L’ultima puntata ha raggiunto 4.780.000 telespettatori col 28.73% di share.

Numeri decisamente importanti che hanno spinto Carlo Conti ad iniziare a pensare al prossimo anno. Il format è infatti confermato nell’autunno 2023.

Grande Fratello e Amici: serbatoi da cui pescare i concorrenti della prossima edizione

Carlo Conti è già all’opera per la scelta del cast della nuova edizione. Il conduttore avrebbe deciso di pescare ancora una volta dal reality show e talent show di Canale 5. Secondo le voci che corrono sul web, Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi dal Grande Fratello passerebbero a Tale e Quale Show, mentre da Amici di Maria De Filippi dovrebbero invece arrivare Giordana Angi, Alberto Urso e Loredana Errore. Tre bravi cantanti che mancano dalla televisione da un po’ di tempo e che potrebbero riscattarsi a Tale e Quale Show, proprio come accaduto di recente ad Antonino Spadaccino, che ha vinto l'edizione di quest'anno e la finalissima tra i migliori protagonisti di questa edizione e della precedente.

L’arrivo di Elenoire Ferruzzi attirerebbe di sicuro l’attenzione del pubblico, curioso di vedere l’ex gieffina senza ciglia e maxi unghie e alla prova con nuove ed inedite trasformazioni.

Per quanto riguarda Pamela Prati, invece, la show girl era già in lizza per questa nuova edizione ma ha preferito partecipare al Grande Fratello vip. Uscita da qualche settimana la bella ex del Bagaglino si considera già pronta per avventurarsi in trasformazioni e canzoni. Un modo per dimostrare che anche lei come Valeria Marini ha delle doti canore e di imitazione.

Carlo Conti ritornerà nelle festività natalizie con NatTale e Quale Show e a gennaio con Tali e Quali

Per quanto riguarda la giuria non dovrebbero esserci grossi cambiamenti. Ancora per un altro anno ci saranno a giudicare le performance Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Previsti sempre gli ospiti a sorpresa.

In attesa della nuova edizione, Tale e Quale Show ritornerà nelle festività natalizie con NaTale Quale show e a gennaio con l'edizione dedicata ai non famosi (Tali e Quali).