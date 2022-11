Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno vivendo la loro favola d’amore. I cosiddetti Prelemi si sono conosciuti nel 2020, quanto entrambi erano concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, e da allora non si sono più lasciati.

La loro relazione, nata sotto l’occhio attento delle telecamere della Casa più spiata d’Italia, è proseguita anche sui social: la coppia è una delle più amate dai follower insieme a quella composta da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, o se volete i Basciagoni, che li seguono costantemente con affetto e dedizione. Il desiderio di diventare marito e moglie c’è, ma per il momento entrambi si stanno concentrando sulle rispettive in carriere in televisione.

Pierpaolo Pretelli, proposta di matrimonio a Giulia Salemi. Ma è un fake

Nel frattempo, sono iniziate le “prove generali” in vista di una futura proposta di matrimonio. La scenetta si è verificata durante la puntata di Salotto Salemi, programma condotto dalla stessa Giulia che va in onda su La 5 ogni mercoledì in seconda serata.

L’influencer italo-iraniana è stata vittima del suo compagno, ospite in studio, che le ha giocato un tiro mancino: “Penso che questo sia il momento giusto per chiedertelo…” dice Pretelli. Giulia Salemi lo guarda stupita ed emozionata mentre Pierpaolo si inginocchia, aspettandosi che le mostrasse da un momento all’altro l’anello. Ma lui conclude la frase alzandosi: “Andiamo a cena insieme?”. E addio magia!

Forse Giulia è rimasta un po’ delusa, ma non l’ha dato a vedere. “Ma sei un cretino!” ha esclamato.