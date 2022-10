E’ boom di ascolti per l’ospitata di Giulia Salemi a Verissimo. L’influencer italo-iraniana è tornata nel salotto di Silvia Toffanin per aggiornare i suoi tantissimi fan sulle ultime novità inerenti alla sua vita privata e professionale.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato anche del suo passato, non riuscendo a trattenere le lacrime. Giulia è stata vittima di bullismo da bambina e ha dovuto fare i conti con la dolorosa separazione dei genitori. Per diversi anni la 29enne non ha parlato con il padre, una circostanza che ha segnato la sua infanzia.

Per fortuna, con il passare del tempo tutto si è risolto, e oggi sta vivendo un periodo magico sotto ogni aspetto. L’ex gieffina è maturata tanto, anche grazie al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. “C’è sempre, ci completiamo molto – ha detto Giulia -. Sono maturata molto anche grazie a lui. Mi accetta per quello che sono, non mi vuole snaturare. Mi ama”.

Giulia Salemi, l'annuncio su Pierpaolo Pretelli

Poi la Salemi ha fatto un annuncio importante: lei e Pierpaolo andranno finalmente a convivere. Dopo aver fatto la spola tra Milano e Roma, la coppia ha deciso di costruire il proprio nido d’amore nel capoluogo meneghino. “A metà novembre ci trasferiremo, andremo a convivere ufficialmente – ha spiegato l’influencer a Silvia Toffanin -. Questo è il nostro primo step per sperimentare una convivenza. Poi spero che la vita mi sorrida, ma non voglio fare pronostici perché sono scaramantica (Giulia fa riferimento ad una futura gravidanza, ndr). Preferisco godermi a pieno questo bellissimo amore”.

Ottime notizie, dunque, per i fan dei Prelemi, e per tutti quelli che hanno creduto sin da subito al loro rapporto nato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.