Giulia Salemi sarebbe in lizza per presentare su Italia Uno una nuova versione dello storico programma Candid Camera, legata però anche al mondo web.

Come riporta il settimanale Vero, un’opportunità davvero importante per la Salemi, che nel frattempo è diventata anche speaker radiofonica e conduce su R101 un format nel weekend.

L’ultima edizione di Candid Camera è andata in onda su Italia Uno nella stagione televisiva 2007-2008 ed è stata presentata da Federica Panicucci con Melita Toniolo e Ciccio Valenti.

Nel corso degli anni, diversi importanti volti hanno condotto lo show: Gerry Scotti, Mara Venier, Paolo Bonolis, Samantha De Grenet, Filippa Lagerback, Alessia Merz. Insomma, Giulia Salemi raccoglierebbe un’eredità di tutto rispetto.

Giulia Salemi sostituirà Sonia Bruganelli

Giulia, intanto, sarà presente per tutta l’edizione del Grande Fratello e sostituirà l'opinionista Sonia Bruganelli, assente in alcune puntate del periodo natalizio, come accaduto lo scorso anno, quando la moglie di Bonolis è stata sostituita momentaneamente da Laura Freddi.

Giulia Salemi in fondo conosce bene le dinamiche del Grande Fratello Vip.

E’ stata concorrente del reality show ben due volte, nel 2018 e nel 2020. Nella Casa più spiata d’Italia ha sempre trovato l’amore. Nella sua prima permanenza avviò una laison con Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez ed ex tronista di Uomini e Donne.

Nel 2020 poi conosce e si innamora di Pierpaolo Pretelli, anche lui concorrente di Grande Fratello di quell’edizione.

Se con Francesco Monte non è durata molto, con Pierpaolo, ex velino di Striscia la notizia, si fanno progetti importanti come matrimonio e figli. La coppia convive felicemente a Roma.

Una coppia che è molto amata e seguita sui social. Non va dimenticato, tra le altre cose, che Giulia è una delle storiche e famose influencer. Negli anni ha raggiunto oltre 1,8 milioni di followers. Dopo anni di web, la bella Giulia si gode finalmente anche il successo televisivo.