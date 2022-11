Giulia Salemi si è raccontata a tutto tondo in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. L’influencer italo-iraniana ha rivelato alcuni aspetti inediti della sua vita, lanciando dei messaggi chiari e privi di filtri alle migliaia di follower che la amano e la sostengono sui social.

Ecco un estratto dell’intervista riportato da The Pipol Gossip.

Giulia Salemi confessa: "Da piccola ho subito un delicato intervento chirurgico"

“Quando avevo quattro anni sono stata operata per un linfangioma (una dilatazione dei vasi linfatici che provoca un rigonfiamento) al timo (organo fondamentale che si trova in una zona delicata nel mediastino anteriore superiore). L’intervento è stato 'esteso', mi ha lasciato un’evidente cicatrice e un seno più piccolo dell’altro di una taglia. Ma mi sono salvata, sono sana e questo è sempre stato per me la cosa più importante. L’aver scampato il pericolo, come mi ha sempre raccontato mia mamma che ricorda quel periodo con grande angoscia, era il punto fondamentale. Forse per questo non ho voluto correggere i segni lasciati dall’operazione”.

"Pierpaolo mi ha cambiato la vita"

“Per molti anni non mi sono piaciuta, la svolta è di due anni fa quando nella mia vita è arrivato Pierpaolo Petrelli, il mio fidanzato, conosciuto nel 2020 all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Chi ti ama ti aiuta e poi l’amore ti fa sentire meglio con te stessa e con il mondo esterno. È cambiato il mio modo di vedermi, ho capito cosa significa davvero ‘la bellezza sta negli occhi di chi guarda’. Così ho pure smesso di usare tanto make up, mi piaccio di più. Mi sento più sicura di me stessa e non modifico più con tutti quei filtri le mie foto”.