Importante ricorrenza per Giulia Salemi. L’influencer italo-iraniana, nella giornata di domenica 6 novembre, ha condiviso su Twitter un dolce messaggio dedicato al suo compagno Pierpaolo Pretelli, in quella che rappresenta una giornata decisamente speciale per la coppia.

Giulia Salemi, la dedica a Pierpaolo Pretelli

“6 novembre 2020. Sono passati due anni da quel giorno in cui con incoscienza ho accettato la sfida per una nuova ripartenza. Due anni che sembrano dieci per le cose che sono successo, per le persone a cui sono grata e per la mia crescita di donna. Due anni da ‘Ciao, Pier’”.

Nel novembre di due anni fa, Giulia Salemi entrava per la seconda volta nella Casa del Grande Fratello Vip. Ed è proprio tra le mura del bunker di Cinecittà che ha conosciuto quello che sarebbe diventato l’uomo della sua vita, Pierpaolo Pretelli.

I cosiddetti Prelemi, coppia amatissima sui social, andranno presto a convivere, come svelato dalla stessa Salemi nel corso di un’intervista a Verissimo: “A metà novembre ci trasferiremo, andremo a convivere ufficialmente. Questo è il nostro primo step per sperimentare una convivenza. Poi spero che la vita mi sorrida, ma non voglio fare pronostici perché sono Preferisco godermi a pieno questo bellissimo amore”.