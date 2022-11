E’ un momento d’oro quello che sta vivendo Giulia Salemi. L’influencer italo-iraniana, grazie alla crescente popolarità degli ultimi mesi, è intervenuta alla Camera dei Deputati per parlare della violenza sulle donne, e prima ancora era stata ospite a Le Iene per supportare le donne iraniane.

Sul fronte amoroso, la sua relazione con Pierpaolo Pretelli procede a gonfie vele, tanto che i due potrebbero convolare presto a nozze. Anche la sua carriera nel mondo della televisione è in ascesa, e il suo ruolo nella settima edizione del Grande Fratello Vip le ha fornito ulteriore visibilità. Giulia è amatissima dal pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini, anche se sui social c’è ancora chi continua ad osteggiarla. Del resto, è il prezzo da pagare per chi come lei sta cavalcando l’onda del successo.

La Salemi si è raccontata in una lunga intervista a TV Sorrisi e Canzoni, nella quale ha parlato, tra l’altro, della sua esperienza al GF Vip. “Sta andando piuttosto bene, ma preferisco che siano gli altri a parlare di me. In ogni caso, ho avuto un riscontro positivo sia da parte di Mediaset che di Alfonso Signorini. Intanto, anche il web è soddisfatto del mio lavoro e si sente rappresentato da me, che sono una voce fuori dal coro”.

Giulia Salemi e il ruolo inedito al GF Vip

Il ruolo affidatole quest’anno rappresenta una novità assoluta nella storia del Grande Fratello Vip. “Non è mai esistito, ed è stato tagliato su misura per me. Alla mia età hai poco modo di parlare in tv. Prima mi sembrava quasi di fare la scema, invece adesso ho un ruolo di spessore nel programma più seguito d’Italia. Abbiamo creato un nuovo linguaggio e portato i social in televisione”.

"Per i miei look mi affido ad un team di esperti"

Giulia parla anche di come sceglie i suoi look per le puntate del GF Vip. “Sono molto contenta che la gente aspetti di vedere come mi vesto. Ho fatto un drastico cambio di immagine. Mi sono affidata a un team di giovani professionisti che hanno rivoluzionato il mio look e stile, dal modo di vestire al trucco e parrucco. Poi sono soddisfatta perché ora molti brand importanti si sono offerti di vestirmi. Io scelgo soprattutto quelli italiani emergenti”.

Giulia compie 30 anni: "Non è ancora il momento di..."

Il prossimo primo aprile, Giulia festeggerà il suo trentesimo compleanno. E lo farà proprio al Grande Fratello Vip, che è stato prolungato fino al 3 aprile. “Fa strano abbandonare i ‘venti’, hai l’ansia di dover per forza crescere e responsabilizzarti: diventare mamma, sposarti, tutto il classico clichet. Ma ora che sto realizzando le mie ambizioni televisive e sto raccogliendo i frutti del duro lavoro di questi anni, sento che non è ancora il momento. Non sono pronta”.