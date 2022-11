Patrizia Rossetti e Wilma Goich sono state loro malgrado protagoniste della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 28 novembre.

La conduttrice e la cantante sono finite sotto i riflettori per le frasi poco carine rivolte a Micol Inocorvaia. Al termine della diretta, la Rossetti ha sbugiardato la “fedele” coinquilina e si è scagliata contro gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Wilma è gelosa di Daniele. Ma lei non vuole ammetterlo"

“Ho fatto delle battute idiote, lo ammetto, ho chiesto scusa. Tutto è nato perché Wilma era gelosa di Daniele Dal Moro. Lei dice di no, ma faceva la gelosa”, ha confessato Patrizia a Nikita Pelizon. Poi, Patrizia ha proseguito: “Sono le cavolate che uno dice, e qui dentro se ne dicono tante. Però quando Wilma ha detto che Micol deve chiudersi nel gabinetto io l’ho fermata e le ho detto ‘Mi dissocio. Questa è esagerata. Stai esagerando, Wilma. Ti prego’. Come mai quello non l’hanno mandato in onda? Hanno trasmesso solo clip in cui facevo le battute con Wilma”.

Dopo lo sfogo con Nikita, la Rossetti ha avuto un confronto anche con Wilma: “Abbiamo fatto una figura di m**da. Siamo state delle vere stupide. Abbiamo fatto dei commenti cretini, mi volevo sotterrare sotto al van per la vergogna. Che figuraccia abbiamo fatto. Quando eravamo davanti a Clizia (Incorvaia, ndr) io ero in imbarazzo, perché ho detto delle cose brutte che non dico mai, e anche perché ho sempre amato Clizia e Paolo”.

Volano stracci tra Patrizia Rossetti e WIlma Goich

Nella giornata di ieri, Patrizia Rossetti e Wilma Goich hanno avuto un confronto durissimo, e sembra che la loro “alleanza” nata tra le mura del bunker di Cinecittà inizi a scricchiolare. La conduttrice si è avvicinata alla cantante chiedendole “Hai un problema con me?”. “No, non ce l’ho con nessuno. Ce l’ho con me”, ha risposto infastidita Wilma. “Va bene, ok. Scusami, eh… Grazie Wilma. Ma mi***ia! Ieri non era serata, però mi sono sforzata. Dai, che egoista che sei. Grazie!”.

L’amicizia tra Patrizia e Wilma è dunque giunta al capolinea?