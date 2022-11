Giulia Salemi non ci sta ad indietreggiare e decide che è giunto il momento di ribellarsi alla “tirannia” imposta da Sonia Bruganelli.

Le scintille tra l’opinionista e l’influencer italo-iraniana, a cui abbiamo assistito ieri sera durante la puntata del Grande Fratello Vip, hanno riempito i social e i siti che si occupano di televisione e gossip. Al contempo si sono create due opposte fazioni: da un lato ci sono coloro che sostengono la moglie di Paolo Bonolis (in netta minoranza, a dire il vero), e dall’altro quelli che sono dalla parte dell’ex gieffina, a cui Alfonso Signorini ha affidato in questa edizione un ruolo che rappresenta un’assoluta novità nel reality show di Canale 5, ovvero quello di commentare e riportare in diretta tutto ciò che circola sui social sul conto dei vipponi.

Le scintille tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi

Già nella puntata precedente, la Bruganelli aveva “punto” Giulia dicendole che “avrebbe dovuto vestirsi di più”. La Salemi decise di non reagire alla provocazione, mentre ieri sera, invece, ha risposto per le rime all’ennesima frecciatina dell’opinionista. Ma non solo. Quando la moglie di Bonolis ha attaccato Oriana Marzoli, l’influencer di origini persiane ha fatto sentire forte la sua voce, bacchettando Antonino Spinalbese e prendendo le parti della modella venezuelana, in totale contrapposizione a quanto sostenuto da Sonia. A quest’ultima, la forte presa di posizione della compagna di Pierpaolo Pretelli non è andata proprio giù, quasi come se si sentisse in qualche modo minacciata dalla giovane Giulia, che ha dalla sua non solo l’età, ma anche (e soprattutto) una testa pensante. Un po’ come accadeva nella passata edizione del GF Vip con la “collega” Adriana Volpe, che secondo il parere di molti è stata fatta fuori proprio a causa della Bruganelli.

Giulia Salemi, che bordata a Sonia Bruganelli

“Consiglio a Giulia di puntare ancora sul fisico”, ha detto Sonia, la quale evidentemente non ritiene la Salemi assolutamente al suo livello dal punto di vista culturale ed intellettivo. L’influencer, questa volta, non ha “nicchiato”, anzi. “Una domanda, Alfonso: tu mi hai chiamata per il fisico?”, ha chiesto l’influencer rivolgendosi a Signorini. “No, per l’intelligenza”, ha risposto il conduttore. Questo breve fame è stato riproposto da Giulia Salemi su Instagram, e in sottofondo si può ascoltare il ritornello di “No”, brano di Meghan Trainor, che recita testualmente “Untouchable”. Un chiarissimo messaggio rivolto a Sonia Bruganelli: Giulia è intoccabile.