La storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip, nonostante qualche alto e tantissimi bassi, fatti di liti, discussioni e scenate di gelosia da parte dell’influencer campana, sembra essere arrivata ad una svolta.

La scintilla tra i due vipponi è esplosa pochissimo tempo dopo il loro ingresso nel bunker di Cinecittà, e da allora ci sono stati baci, effusioni, abbracci, ma anche tanti scontri, che in più di un’occasione hanno fatto ipotizzare che tra i cosiddetti Donnalisi l’idillio non sarebbe proseguito ancora per molto tempo.

Antonella ha sofferto (e continua a soffrire) l’ingresso nella Casa di Micol Incorvaia, ex fiamma di Edoardo Donnamaria, con la quale si è più volte scontrata e nei confronti della quale nutre un fortissimo astio. Insomma, la Fiordelisi è gelosa, e lo è anche molto.

"Antonella ed Edoardo hanno consumato"

Ma dopo aver superato innumerevoli difficoltà, la relazione tra Antonella ed Edoardo, come dicevamo in apertura, sembra essere arrivata ad una svolta. L’esperto di gossip e televisione, Amedeo Venza, ha infatti annunciato in una Ig story che i Donnalisi avrebbero finalmente “consumato”. “Dalla regia del GF Vip mi dicono che questa mattina alle 5, Edoardo e Antonella sono finiti sotto le coperte come spesso accade. Però, questa volta, pare che abbiano consumato sotto gli occhi incuriositi di Micol Incorvaia e Giaele De Donà, le quali non si sono perse manco una ‘mossa’ di quello che è accaduto”.