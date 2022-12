Per coloro che speravano nella nascita di una liaison tra Luca Onestini e Nikita Pelizon non ci sono buone notizie.

Infatti, nonostante tra i due vipponi si sia instaurata un’ottima intesa, il rapporto non riesce a passare al livello successivo. Nikita ha ammesso di nutrire un certo interesse nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne, e glielo ha palesato in più di un’occasione. Ma Onestini non sembra nutrire lo stesso trasporto.

Luca Onestini esce allo scoperto su Nikita

“Con te qui sto bene, sei bella. Però non sto pensando ad altro. Vedremo cosa succederà, adesso stiamo bene così”, ha spiegato Luca durante una conversazione con la Pelizon. “Non capisco tuoi atteggiamenti”, ha replicato Nikita. “Mi fai delle battutine che sembri geloso. Sì, se faccio i massaggi o scherzo con altro. Ah, è un gioco quindi? No, non mi dà fastidio adesso che lo so. Anche quando mi dici che ho perso dei punti. Poi questa cosa che non sopporto Luciano…”.

Onestini ha provato a fare chiarezza: “Ma cosa non sopporto Luciano? Ho detto che qualche volta non capisco le sue uscite. No, no assolutamente. Non diciamo cavolate. Ma io scherzo e gioco. Secondo te metto davvero dei punti? Ma poi dei punti per cosa? E’ seria una cosa così? Per me puoi baciare o fare il gioco della bottiglia e anche massaggiare qualcuno. Se ti vedo come un’amica? Sì ad oggi per me sei un’amica. Non ci stiamo frequentando, puoi passare 24 ore con un altro ragazzo non mi darebbe fastidio”.