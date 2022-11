Tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro è scattato il primo bacio sulle labbra. Sul web è stato già giudicato come controverso, ma non tanto per la grandissima differenza d’età, quanto perché la cantante ha confessato di essersi proprio innamorata dell’ex tronista.

Wilma è stata piuttosto chiara: “Io e Daniele ci guardiamo e sappiamo già tutto. Se avessi qualche anno in meno mi fidanzerei con lui. Ho dormito per vent’anni, mo’ mi so svegliata. Lo andrò a trovare a Verona quando usciremo e conoscerò i suoi amici”.

Wilma Goich, il bacio con Daniele Dal Moro

Dopo il rientro in Casa dei vipponi che era risultati positivi al Covid, Wilma Goich, Daniele Dal Moro, Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese hanno scherzato in Confessionale: "Come ho trovato la casa? Negativo. Ho trovato sigarette ovunque, cucina peggio di come l'abbiamo lasciata. Prima di andare a letto stasera devono sistemare altrimenti non si dorme”, ha raccontato la Rossetti. Così, Antonino, scherzando, ha fatto una proposta: "Io e Daniele dobbiamo ringraziarle e farle capire la nostra mancanza con un bel bacio”. Così si è girato verso Patrizia per baciarla, e anche la Goich si è voltata verso Daniele e gli ha stampato un bacio sulle labbra. L'episodio è diventato oggetto di discussione su Twitter: alcuni utenti sostengono che la cantante si sia approfittata della situazione.

E’ stata la stessa Wilma Goich a parlare con Patrizia Rossetti del rapporto con l'ex tronista: “E se fosse una storia d'amore? Potremmo amarci platonicamente”. La cantante pare continui a provare interesse verso il giovane. Alcune puntate fa confessò di non fantasticare sul loro rapporto, ma di essere gelosa e possessiva con lo stesso Daniele. Di fatti, la Goich non ha nascosto il suo fastidio per le carezze di Nikita Pelizon a Dal Moro, e per l’amicizia nata tra quest’ultimo e Micol: “A lei piace Daniele, ma lui con me ha più confidenza”.

Wilma, dopo aver assistito a un riavvicinamento tra Daniele e Nikita, ha sbottato nei confronti dell'influencer.