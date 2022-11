Oriana Marzoli incendia la Casa del Grande Fratello Vip. La modella venezuelana si sta rivelando una delle protagoniste indiscusse del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Da quando ha varcato la soglia della porta rossa è sempre stata al centro dell’attenzione, soprattutto in virtù della liaison con Antonino Spinalbese. Ma sia i telespettatori che i coinquilini, soprattutto le donne, non condividono in alcun modo alcuni suoi atteggiamenti. E chissà cosa penseranno del twerk hot sopra al tavolo da biliardo nel quale si è esibita nella serata di ieri.

Oriana Marzoli, Il twerk a luci rosse

Oriana ormai gira per casa con indosso solo tanga o bikini super attillati, attirando senza dubbio l’attenzione degli altri vipponi. Ma non solo. La venezuelana è salita sul tavolo da biliardo e ha deciso di ballare in modo piuttosto “esuberante” e provocatorio sulle note di Baby on more time di Britney Spears. L’outfit “minimal” indossato dalla Marzoli ha lasciato pochissimo spazio all’immaginazione: gonna mini, slip bianchi e zero remore a mostrare tutte le sue grazie.

Stando ad alcune indiscrezioni, la produzione l'ha richiamata in Confessionale per invitarla a darsi un contegno.