Iniziano a scricchiolare le certezze di Antonella Fiordelisi in merito alla relazione con Edoardo Donnamaria, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip.

L’influencer salernitana è stufa di non riuscire in nessun modo ad instaurare un dialogo costruttivo con il volto di Forum, e sembrerebbe essere pronta a gettare la spugna.

Antonella: "Mi sono rotta il ca**o!"

“Perché sei con me se sono una palla? Rispondimi. Tu capisci fischi per fiaschi. Io dico che, se ogni cosa che io dico, tu parti in quarta, mi sento soffocare perché non posso esternare quello che penso. Non mi dà fastidio se sei geloso, il problema è che non mi dici mai nulla in questa relazione, non soffoco per la gelosia. Vuoi litigare per forza, io mi avvicino sempre. Mi sono rotta il ca**o!”. Queste le parole che Antonella ha rivolto ad Edoardo.

Donnalisi, è giunto il momento di dirsi addio?

A quanto pare, una battuta della Fiordelisi ha fatto innervosire e non poco Donnamaria, il quale ha accusato la vippona di essere inutilmente gelosa. Antonino Spinalbese, che assistito alla lita tra i Donnalisi, si è messo di mezzo provando a far ragionare l’ex di Francesco Chiofalo. Ma lei, per tutta risposta, ha accusato Edoardo di aver nuovamente abbracciato Micol Incorvaia alle sue spalle, palesando ancora una volta tutta la sua gelosia nei confronti della sorella di Clizia.

Liti, discussioni, allontanamenti e poi riavvicinamenti. Per quanto potranno continuare in questo continuo tira e molla Antonella ed Edoardo?