Francesco Chiofalo si è tolto un bel po’ di sassolini dalla scarpa. L’ex pupo dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, in un’intervista a Fanpage ha svelato retroscena e aneddoti su Antonella Fiordelisi, sua ex fiamma e attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Il fidanzato di Drusilla Gucci, in particolare, è entrato a gamba tesa sul papà dell’influencer salernitana, Stefano Fiordelisi, che stando a quanto dice Chiofalo manipolerebbe la figlia indirizzando le sue scelte sentimentali, con l’obiettivo di farle ottenere maggiore visibilità dal punto di vista mediatico.

Francesco Chiofalo "vuota il sacco"

“Ho le chat di quando stavamo insieme – racconta ‘Lenticchio’ -. Quando Antonella doveva andare a L’Isola dei Famosi, mi ha scritto che non dovevamo postare foto insieme perché doveva risultare single. Poi, in un’altra occasione, controllando il telefono della Fiordelisi trovai delle chat in cui il padre le chiedeva ‘Che devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?’. Feci gli screen delle chat e le inviai sul mio telefono. Le consigliava su quale famoso concentrarsi. Infatti, con lui non volevo averci niente a che fare. Il livello è questo. Io sono figlio di un costruttore e mia madre è un magistrato, sono di buona famiglia. Ai miei genitori non sono mai piaciuti quelli di Antonella. E al GF Vip si è visto veramente che persona è il padre”.

Ma non finisce qui. Chiofalo ha parlato anche di un altro episodio: “Il signor Fiordelisi comprò un appartamento a Milano per la figlia, ma le proibì di trasferirsi lì finché non mi avesse lasciato. L’hanno ricattata. Noi non eravamo in crisi, stavamo bene insieme. Non ci saremo mai lasciati se non fosse intervenuto suo padre. Sono accadute cose piuttosto pesanti: ricatti, litigate dentro casa con il padre che voleva che Antonella mi lasciasse. Non ho voluto neanche infierire sul caso di Gianluca Benincasa, l’ex di Antonella che è entrato nella Casa e che ho sentito fino a ieri. Lui non è il suo ex, hanno fatto sesso fino al giorno prima che lei entrasse al GF Vip”.

Antonella Fiordelisi, il papà denuncia Francesco Chiofalo

Insomma, Chiofalo ha vuotato il sacco, lanciando bordate pesantissime al signor Fiordelisi. Ed ora, a distanza di poco più di dieci giorni dalle dichiarazioni rilasciate a Fanpage, è emerso un ulteriore dettaglio sulla vicenda. L’investigatore social Alessandro Rosica, infatti, ha twettato che Stefano Fiordelisi ha denunciato Francesco Chiofalo proprio per quanto raccontato da quest'ultimo al noto sito di informazione. Al contempo, l’ex di Antonella non ha intenzione di fare un passo indietro, e risponderà legalmente.