Scintille tra Edoardo Tavassi e Sarah Altobello nella Casa del Grande Fratello Vip. Il risveglio per i due vipponi è stato piuttosto turbolento: in cucina, intenti a dare colazione, i due gieffini hanno avuto un’accesissima discussione che è scaturita da una risata del fratello di Guendalina sul canticchiare della sosia di Melania Trump.

La Altobello non ha affatto apprezzato il modo di scherzare di Tavassi, soprattutto quando fa ironia sul suo modo di parlare e cantare.

“Caro Tavassi, non tentare di sbeffeggiarmi per come parlo, per i verbi, per ogni cosa, perché altrimenti mi arrabbio e potrei davvero fare lo show”, ha sbottato Sarah. Ovviamente, Edoardo non si è tirato indietro: “Vuoi la clip lunedì? Hai voglia di emergere? Ho sempre scherzato così con te. Forse preferisci il litigio e il fare la permalosa per far sì che si parli di te in puntata? Bene, fallo pure”.

I due vipponi hanno continuato a litigare, nonostante diversi coinquilini abbiano provato a riportare la calma tra i due.