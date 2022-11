Antonino Spinalbese è uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip. Le sue liaison all’interno della Casa, prima con Ginevra Lamborghini, poi con Giaele De Donà, ed infine con Oriana Marzoli lo tengono costantemente sotto la luce dei riflettori.

Ma a tenere sempre banco è la sua relazione con Belen Rodriguez, questione che incuriosisce anche molti vipponi, tra i quali Edoardo Tavassi, grandissimo fan della showgirl argentina, che continua a fare all’ex hair stylist domande piuttosto indiscrete sul primo incontro con la moglie di Stefano De Martino.

Spinalbese ha raccontato di aver conosciuto la sua ex per lavoro, quando si recò presso l’abitazione di Belen per farle un’acconciatura in occasione di un evento. Da lì ci fu subito una particolare sintonia tra i due, tanto che Antonino si trattenne alla cena che la Rodriguez aveva organizzato con alcuni amici. Una serata durante la quale i due si sono scambiati sguardi provocanti ed audaci piedini.

Spinalbese su Belen: "Ha fatto lei il primo passo"

In seguito, è stata proprio Belen a fare il primo passo. Al termine della cena, infatti, ha inviato un sms a Spinalbese chiedendogli come stesse. “Mi sono sentito male. Non ho dormito due giorni”, ha svelato Antonino. “Ho capito subito che avremo fatto un figlio”.

Il resto è storia. La showgirl argentina e il gieffino hanno avuto una relazione durata due anni, dalla quale è nata la piccola Luna Marì. La love story si è conclusa, ma in ogni caso i due cercano di mantenere rapporti cordiali per il bene della figlia.