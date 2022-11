La presenza di Antonino Spinalbese tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip ha inevitabilmente catturato l’attenzione degli spettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini, soprattutto per il suo passato con Belen Rodriguez.

L’ex hair stylist si è lasciato andare ad alcune rivelazioni sulla showgirl argentina, ultima in ordine di tempo quella sul loro primo incontro. E proprio della partecipazione al GF Vip di Spinalbese hanno parlato Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser in un’intervista rilasciata a Chi.

“A volte mi verrebbe da chiedergli: ‘Ma perché dici queste cose?’. Si è buttato in un mondo tutto nuovo per lui” ha sentenziato Cecilia, lasciando intendere che alcune uscite di Antonino non le sono affatto piaciute. Ignazio, invece, afferma che Spinalbese “è spontaneo, e ti stupisce nel bene e nel male. Certe volte dici ‘che tenero, che bravo ragazzo’, altre ‘ma dov’è stato finora?’”.

Ed in merito al paragone tra la sua nuova fiamma nella Casa, Oriana Marzoli, e Cecilia, la Rodriguez ha detto: “Ma almeno avesse detto Belen!”. Spinalbese raccontò che gli piaceva la modella venezuelana anche perché per alcuni aspetti somiglia alla futura moglie di Ignazio Moser.