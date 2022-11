Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convoleranno a nozze ad ottobre 2023. La proposta di matrimonio è arrivata ad inizio novembre in un lussuoso hotel di Merano, nel magnifico scenario delle montagne dell’Alto Adige.

L’ex ciclista ha allestito la camera d’albergo con rose e candele, e poi nel momento topico ha avuto difficoltà ad aprile la tasca per prendere l’anello, e così lei ha deciso di inginocchiarsi come lui, e ovviamente gli ha risposto “Sì”. A raccontare questo particolare è stata la stessa coppia al settimanale Chi.

Matrimonio ad ottobre in Trentino-Alto Adige

La cerimonia dovrebbe svolgersi in Trentino-Altro Adige. L’idea era quella di sposarsi tra maggio e giugno, ma Ignazio ammette che probabilmente non faranno in tempo. Ecco, perché, è probabile che l’evento si terrà ad ottobre. La coppia ha ancora tantissime cose da fare, ma come per ogni matrimonio il tempo non sembra mai essere sufficiente.

Cecilia, la confessione hot: "Abbiamo fatto sesso al GF Vip e nel camerino di Mattino Cinque"

Ma l’intervista di Cecilia ed Ignazio concessa alla rivista diretta da Alfonso Signorini è stata anche l’occasione per uscire allo scoperto su quanto accaduto nel famoso armadio durante la loro esperienza nel 2017 al Grande Fratello Vip. “Nell’armadio c’è stato solo un bacio. Lui era con la camicia aperta, me lo volevo baciare, me lo volevo mangiare”, confessa la Rodriguez, che però svela un altro importante retroscena. “Abbiamo fatto sesso nella Casa, e non si è visto. E appena uscito lo abbiamo fatto nel camerino di Mattino Cinque. Eravamo molto focosi allora, in realtà lo siamo anche ora”.

Cecilia racconta la strategia che hanno utilizzato per non farsi scoprire: “C'era il cofano del letto (ovvero il mobile contenitore, ndr), potevi aprirlo: lì ho messo tutte le lenzuola intorno, siamo entrati tutti e due e poi però lui ha lanciato le mutande fuori...”. Poi, la sorella di Belen svela qual è la posizione preferita del futuro marito: “E c'è la storia del lupo e della pecorella. Perché Ignazio dice che la sua posizione preferita è quella che piace al lupo. E poi al Gf Vip mi diceva: ‘Vieni a letto che racconto una favola’. Quando siamo usciti dalla Casa ci hanno regalato i peluche del lupo e della pecora”.