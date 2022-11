La super romantica proposta di matrimonio di Ignazio Moser alla sua Cecilia Rodriguez è arrivata il primo novembre, in un lussuoso resort di Merano, nel suggestivo scenario delle montagne dell’Alto Adige.

A distanza di alcune settimane, i futuri sposi sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, e hanno rivelato la data delle nozze: “Ci sposeremo a ottobre 2023”. “Perché a settembre non si può fare, c’è la vendemmia”. E’ stato proprio il papà di Ignazio, Francesco Moser, proprietario di un’azienda vinicola nel Trentino, a porre il “veto”.

Cecilia e Ignazio, data a parte, non hanno svelato particolari dettagli sul matrimonio, se non che dovrebbero sposarsi vicino a Trento, e sono alla ricerca di una chiesetta immersa nei boschi.

Belen e Stefano testimoni di nozze

I testimoni dovrebbero essere Belen Rodriguez e Stefano De Martino, mentre Santiago e Luna Marì (quest’ultima nata dalla relazione della showgirl argentina con Antonino Spinalbese, attualmente al GF Vip) saranno rispettivamente paggetto e damigella con l’incarico di portare le fedi all’altare.

“Ho trovato la persona che ho sempre sognato, lui è la mia fortuna – ha raccontato Cecilia a Verissimo -. Quando l’ho conosciuto ero in un momento particolare della mia vita. Stavano provando a cambiarmi, non sorridevo più, non ero più io. Lui mi ha dato la leggerezza che mi mancava. Non mi ha cambiata, mi accettata con tutti i miei difetti”.

“Lei è molto accogliente come persona – ha detto Ignazio -. E’ apprensiva, premurosa ma anche tanto determinata. E’ l’unica che è riuscita a domarmi”.