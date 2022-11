Cecilia Rodriguez è incinta? Beh, se come noi vi siete imbattuti in uno dei recenti scatti della showgirl argentina condivisi sui social, in cui la rotondità del pancino è più che sospetta, è una domanda che vi sarete senz’altro posti.

La verità è che il dubbio è veramente forte, visto che né lei né il futuro marito, Ignazio Moser, hanno smentito o confermato il gossip che circola sul web ormai da diversi giorni. In tutta onestà, a noi sembra che la sorella di Belen sia in dolce attesa, e vi spieghiamo il perché.

Cecilia Rodriguez, la rotondità non sembra lasciare dubbi

Cechu è in posa difronte all’obiettivo: vestito nero aderente corto e cappotto. Il pancino è gonfio, tipico di una gravidanza in corso. Sarà così o è “colpa del lattosio” come aveva detto Beatrice Valli per sviare i fan?

Diciamocelo con onestà: la pancia di Cecilia sembra tutt’altro che piatta, una circostanza insolita per lei che è sempre molto in forma. Lei ed Ignazio convoleranno presto a nozze, e chissà, magari è stata una scelta dettata dalla nascita di un bebè?

La relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è iniziata nel 2017, quanto entrambi fecero il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Tra alti e bassi, la storia d’amore è proseguita negli anni, ed adesso i due ex gieffini sono pronti a compiere il grande passo. Anzi, dalla rotondità più che sospetta dell’addome di Cechu, i passi sembrano essere due!