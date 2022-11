Grande Fratello Vip: ancora bullismo. Antonino Spinalbese a rischio eliminazione?

Dopo la bella sorpresa ricevuta nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, George Ciupilan, secondo il pubblico web, continua a non mettersi abbastanza in gioco. Fatto sta che ha un’educazione e una maturità tale da spiccare su molti dei coinquilini di età maggiore rispetto alla sua.

Il comportamento del giovane gieffino è esemplare, dunque può essere preso come modello di riferimento. Edoardo Tavassi ha speso belle parole sul suo conto, a differenza di Luca Salatino: “E’ muto non parla mai, io certe volte non so nemmeno come fa a non parlare. Secondo me gli pesano così tanto i capelli che la bocca sta sempre chiusa. Sta sempre zitto”.

Antonino Spinalbese al veleno su George Ciupilan

A rincarare la dose ci ha pensato Antonino Spinalbese, con parole che hanno irritato non poco il pubblico da casa. Ecco cosa ha detto l’ex di Belen Rodriguez su George: “A furia di non aprire mai bocca come fa a non puzzargli l’alito? Io capisco che non vuole mettersi in dinamiche che non gli interessano, ma cavolo non parla proprio. Anche io certe volte non ho pareri su altre cose, però ogni tanto avrai una tua opinione?”.

George è un noto influencer e ha partecipato ad alcuni programmi televisivi come Il collegio e La caserma. Nel reality si sta comportando nel migliore dei modi. Molti ricorderanno quando Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si stavano baciando intensamente davanti a Micol Incorvaia. George l’ha portata via, dicendole di andare giocare a biliardo perché aveva capito il suo disagio in quel momento. Un ragazzo che ha sempre una buona parola per tutti e che non è mai stato offensivo con nessuno.

Nel frattempo, continua a tenere banco la liaison tra Spinalbese ed Oriana Marzoli. Nikita Pelizon, invece, sta trascorrendo più tempo con George Ciupilan in seguito al “due di picche” di Luca Onestini. Eppure, sembrava che qualcuno la stesse attendendo al di fuori della casa, però lei pare che abbia smentito il suo fidanzamento.