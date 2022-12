L’alleanza nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich sembra un lontano ricordo. Le due vippone, ieri sera, hanno litigato nuovamente, dopo la discussione avvenuta il giorno successivo alla puntata del 28 novembre.

Volano stracci tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich

Ma scopriamo cos’è accaduto. La cantante, vedendo la sua ormai ex alleata tra le braccia di Luca Salatino, ha iniziato a provocarla: “Soraia è fortunata, però qui c’è chi si imbuca”. La Rossetti, a quel punto, è diventata una furia, e si è scagliata contro Wilma: “Lascia perdere! Ti dico solo lascia perdere e smettila. Chi si imbuca mi dici? Io non ti dico più nulla, fai come ti pare. Perché devi dire queste cose? Hai detto ‘Se ne accorgono tutti he ti imbuchi’. Non dire queste str***ate! E poi, che ca**o te ne frega se qualcuno si imbuca?”.

"Wilma è gelosa di Daniele Dal Moro"

Terminata la discussione, Patrizia ha smascherato la Goich durante una conversazione con Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Giaele De Donà: “Lei mi trascinava. Anche oggi ha ricominciato contro Micol. Eravamo a tavola e mi diceva ‘Hai visto chi manca qui?’. E intendeva che non c’erano Daniele e Micol. L’ho subito fermata dicendole che non me ne frega un tubo. Lei è gelosa di lui. Se è solo amica non dovrebbe esserlo. Stessa cosa faceva con Nikita quando era spesso insieme a Dal Moro”.