Scintille tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello Vip. Tra i due vipponi sono volate parole grosse, e nel pomeriggio di ieri hanno avuto un’accesissima discussione.

La modella venezuelana e il modello non se le sono mandate certo a dire. Rispetto ai primi giorni di conoscenza, quando l’ex tronista di Uomini e Donne era rimasto particolarmente colpito da lei, le cose sono cambiate radicalmente. Il motivo? Quando Dal Moro aveva palesato ad Oriana l’interesse nei suoi confronti, aveva preso un sonoro due di picche. Inoltre, Daniele non ha gradito il fatto che la Marzoli flirtasse con lui e con Antonino Spinalbese contemporaneamente.

I due gieffini si sono ritrovati nella zona beauty, e la venezuelana ha fatto una battuta sul maglione di Dal Moro, con quest’ultimo che non ha affatto gradito. La situazione è degenerata con i due che si sono lanciati accuse reciproche.

Oriana-Daniele: volano parole grosse

“Non sei una persona che mi piace, stai dove c’è convenienza, parli solo di telecamere. Sarei incoerente perché ti saluto la mattina? Se non ti parlo male è perché ho una educazione, ma il mio pensiero su te non cambia. Io non sono carino con te, ma visto che viviamo nello stesso posto insieme non è che ti dico ‘non salutarmi’, mica ho quindici anni”, ha detto Daniele.

Oriana non ha esitato a replicare: “Io non ho nessun problema con te, sei tu che hai dei problemi con me. Tu non sei normale, non sei coerente, ti devi cercare uno psicologo”.

Una risposta che ha fatto infuriare Dal Moro, che le ha dato della stratega: “Io e te passiamo le giornate non parlandoci. La scorsa puntata, finita la diretta, sei venuta sul divano a chiedermi di Micol e Wilma. E mi chiedi se mi piace Micol? Perché me lo chiedi? A pelle proprio non mi piaci, te l’ho detto mille volte. Visto come ti sei comportata con me, io eviterei pure di salutarti. Se lo faccio è perché sono educato”.