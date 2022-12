Lo scorso ottobre Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno annunciato la fine della loro storia d’amore attraverso una sorta di comunicato congiunto su Instagram.

L’ormai ex coppia, particolarmente amata e seguita sui social, si è separata dopo una relazione durata quasi dieci anni, senza svelare, però, i motivi che hanno portato alla rottura, nonostante i fan abbiano chiesto spiegazioni al riguardo in più di un’occasione.

Nel frattempo, Vezil, finito al centro del gossip dopo essere stato sorpreso dal settimanale Chi in compagnia di una misteriosa ragazza, oltre a smentire categoricamente di aver intrapreso una nuova relazione, è uscito allo scoperto precisando che è stata la sorella di Chiara Ferragni a lasciarlo. E a sorpresa, poche ore fa, rispondendo alle domande di alcuni follower sui social, Valentina ha svelato i motivi che l’hanno indotta a mettere la parola fine alla storia con il 31enne igienista dentale ligure.

Valentina Ferragni: "Ecco perché è finita con Luca Vezil"

“Come ogni coppia c’erano degli alti e dei bassi. Io personalmente non ho mai voluto mostrare o condividere i bassi con nessuno, ma purtroppo c’erano. Quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi. Penso che una volta che prendi veramente consapevolezza e ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene da lì già stai meglio”.

La più piccola delle sorelle Ferragni, poi, spiega anche come sta a distanza di poco meno di due mesi dalla rottura con Luca Vezil. “Sento che sto bene. Sto riprendendo in mano la mia vita al 100%, sto facendo le cose che mi piace fare, senza giudizio o altro. Sto veramente conoscendo me stessa e non ho paura di essere diversa da quella che sono. Non ho paura di deludere gli altri perché ho deluso spesso me stessa in passato e non voglio più farlo”.