Si apre un nuovo capitolo sulla fine della storia d’amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil. L’influencer e il 31enne igienista dentale ligure si sono detti addio lo scorso ottobre dopo una relazione durata quasi dieci anni.

Il settimanale Chi ha paparazzato l’ex della Ferragni in compagnia di una ragazza misteriosa durante la notte di Halloween, ma Vezil ha prontamente smentito che si trattasse di una sua nuova fiamma, e ora è anche uscito definitivamente allo scoperto per chiarire un aspetto fondamentale della rottura con la sorella di Chiara: è stata Valentina a lasciarlo.

Lo sfogo social di Luca Vezil

Luca Vezil ha condiviso un duro sfogo attraverso una Ig story, nella quale fa chiarezza sulla sua vita sentimentale: “Dal momento che è stato scritto e detto qualcosa di non solo falso ma anche calunnioso, asserendo al fatto che io abbia avuto una frequentazione in precedenza con una ragazza conosciuta invece la sera in questione, quindi mai vista prima e mai più vista in seguito, tengo a dire solo una cosa” ha esordito il genovese prima di ammettere di essere stato lasciato da Valentina Ferragni.

"E' stata Valentina a lasciarmi"

“Quando sono stato lasciato ho accettato di rispettare non solo la decisione della mia ex compagna ma anche la sua volontà di non rendere pubblici i dettagli della stessa. Ho deciso di uscire di casa in autonomia e proseguire la mia vita come ho sempre fatto, facendomi forza basandomi su ciò che ho sempre tenuto alto, i miei valori e l'affetto della mia famiglia e amici. In questo periodo ho preferito vivere il mio dolore per una relazione finita, senza eccessi e senza lanciarmi in notti brave o altro”.

Secondo Vezil, a giusta ragione, i depositari della verità sono esclusivamente lui e la sua ex. “Ho accettato di tenerla riservata per rispetto di una persona che mi ha accompagnato per gli anni più importanti della mia vita. Ci sarà sempre rispetto verso chiunque e l'intenzione di guardare avanti sempre”.

Valentina Ferragni festeggia il "Single day"

Nel frattempo, Valentina Ferragni festeggia su Instagram il Single day. “Oggi è il Single day, e faccio parte anche io del team” ha detto l’influencer, che mostra ai suoi follower un box di strumenti utili per la cura di se stessi.