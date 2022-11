Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono detti ufficialmente addio lo scorso 12 ottobre. I cosiddetti Vezagni hanno condiviso su Instagram lo stesso comunicato nel quale annunciavano la fine della loro relazione durata quasi dieci anni.

I motivi scatenanti della rottura tra la sorella di Chiara Ferragni e il 31enne igienista dentale ligure erano sconosciuti. Poi, quarantotto ore fa, il settimanale Chi ha paparazzato Vezil durante la notte di Halloween in compagnia di una nuova ragazza, e proprio quest’ultima potrebbe essere il motivo della fine della storia d’amore tra Valentina e Luca. Infatti, già si mormorava che il giovane genovese la frequentasse poco prima della rottura con l’influencer cremonese.

In realtà, Luca Vezil ha prontamente smentito la nuova liaison: “Era una festa di Halloween e siamo usciti a fumare una sigaretta (io non fumo) con questa ragazza ed altri amici, ma le foto fatte ad hoc funzionano meglio, giusto?”.

Nel contempo era arrivata anche la reazione della più piccola delle sorelle Ferragni, che su Instagram si è mostrata in uno splendido abito da sera nero, aggiungendo al post la didascalia “Baby who cares?” (Piccolo chi se ne frega?). Una frase piuttosto eloquente: Valentina se ne infischia del gossip e di un eventuale nuovo flirt del suo ex. Ma è davvero così che stanno le cose?

Stando ad alcune indiscrezioni, Valentina si sarebbe consolata con l’attore spagnolo Alvaro De Juana, protagonista dell’ultima stagione della serie Netflix, Elite. Ma è stata lei stessa a smentire questa voce, dicendo che l’unico uomo della sua vita è il suo bulldog francese Pablo.

Valentina Ferragni, messaggio a Luca Vezil?

Ma nelle ultime ore, l’influencer sembra abbia voluto inviare un ulteriore messaggio al suo ex fidanzato. Insieme alle sorelle Chiara e Francesca, ha assistito dal vivo alla puntata dei live di X Factor, dove uno dei giudici è il cognato Fedez. Ed in occasione di un’esibizione di uno dei talenti in gara, ha postato un Ig story con la foto di un cartellone che faceva da scenografia, e sul quale c’era scritto “Tu sei la tempesta imprevista”. A chi si riferiva Valentina? Il web non ha dubbi: il destinatario del messaggio è Luca Vezil.