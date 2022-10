Valentina Ferragni esce allo scoperto dopo che in molti avevano ipotizzato una nuova relazione con il 19enne attore spagnolo Alvaro De Juana.

La sorella di Chiara e Luca Vezil, si sono detti addio dopo storia d’amore durata quasi nove anni, che aveva appassionato i tantissimi fan della coppia.

“Dopo tanti anni condivisi insieme, io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e rispettare la nostra decisione, che come potete immaginare, è stata tanto sofferta”. Questo il post condiviso su Instagram dall’ex coppia, che di fatto ha messo la parola fine alla loro relazione.

E intanto nelle scorse ore è circolata con insistenza l’indiscrezione che la Ferragni Jr avesse perso la testa per un altro ragazzo. Si tratterebbe di Alvaro De Juana, attore spagnolo di dieci anni più giovane di lei, noto in Italia per aver recitato nella serie Netflix Elite.

La scintilla tra i due sarebbe scoccata la scorsa estate a Ibiza, ed in seguito in due si sarebbero rivisti a Capri per trascorrere del tempo insieme. C’è anche chi ipotizza che la storia d’amore con Luca Vezil sia giunta al capolinea propria a causa del giovane attore spagnolo. Supposizioni, suffragate da alcuni indizi social e dal recente viaggio dell’influencer a Madrid (è rientrata a Milano solo questa mattina), città in cui vive proprio De Juana.

Valentina Ferragni: "Ecco chi è l'unico uomo della mia vita"

Ma Valentina Ferragni ha deciso di fare chiarezza sulle voci che la vedrebbero impegnata in una nuova relazione. E lo ha fatto affidandosi ad una storia su Instagram: “A tutti quelli che in questi giorni scrivono di uno scoop totalmente infondato sulla mia vita sentimentale, spoilero che ad oggi Pablo (il suo fedelissimo bulldog francese, ndr) è l’unico uomo della mia vita. Mi dispiace rovinarvi la fake news”.

Dunque, nessun nuovo amore all’orizzonte per la sorella di Chiara, che ha smentito con forza i rumors su un flirt con Alvaro De Juana. D’altra parte, quando alcuni mesi fa si mormorava del fatto che la storia con Luca Vezil fosse in crisi, entrambi avevano smentito la notizia. E sappiamo tutti com’è andata a finire…