Dopo quasi nove anni è giunta al capolinea la storia d’amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil.

La notizia era nell’area già da alcune settimane, e gli indizi social hanno trovato conferma alle 17,30 circa di martedì 11 ottobre, provocando un deciso scossone nel mondo del gossip.

L’ex coppia ha annunciato la fine della relazione, in stile Ilary Blasi-Francesco Totti, con una sorta di comunicato congiunto condiviso tramite le Ig Stories sui rispettivi account, nel quale chiedevano ai propri follower (Valentina ne ha quasi 5 milioni) di “comprendere e rispettare la decisione”.

Non è ancora chiaro il motivo per il quale abbiano deciso di separarsi, ma dal comunicato, che usa toni assolutamente pacati, si legge che i due hanno deciso che era meglio prendere strade differenti.

Il comunicato congiunto

“Dopo tanti anni condivisi insieme, io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e rispettare la nostra decisione, che come potete immaginare, è stata tanto sofferta”.

Quella tra la sorella di Chiara Ferragni e l’igienista dentale ligure può essere definita a tutti gli effetti una relazione storica. Infatti i due stavano insieme da quasi nove anni. Solo due anni addietro, con un romantico e toccante post condiviso su Instagram, Valentina festeggiava il settimo anniversario d’amore con il suo compagno, definendolo "il futuro padre dei suoi figli". Evidentemente le cose non sono andate esattamente così.

Ad oggi, com’era facile prevedere, nessuno dei familiari dell’influencer, dalla mamma Marina Di Guardo alle sorelle Chiara e Francesca, si sono espresse sull’argomento, decidendo saggiamente di rispettare la privacy di Valentina.

Valentina Ferragni e Luca Vezil: i possibili motivi della rottura

Da quello che ci risulta, le voci su una rottura si rincorrevano già dalla scorsa estate. La coppia aveva smentito la crisi, ma qualcosa con il tempo ha deteriorato il loro rapporto. Forse i continui viaggi di lavoro della Ferragni, che la stanno portando in questi mesi in giro per l’Europa per partecipare ad eventi glamour e sfilate, e per promuovere il suo marchio Valentina Ferragni Studio. Oppure la decisione di Luca Vezil di accettare un’offerta di lavoro alle Canarie. Sta di fatto che i due, che erano soliti apparire insieme sui social e scambiarsi like ai rispettivi post, apparivano sempre più distanti.