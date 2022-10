La sensazione che qualcosa fosse cambiato si respirava già da alcune settimane. Ma, quelli che erano solo rumors, si sono trasformati in realtà: Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati.

Valentina Ferragni, addio a Luca Vezil: il post su Instagram

Ad annunciarlo la stessa sorella di Chiara attraverso un messaggio condiviso sul suo account Instagram: “Dopo tanti anni condivisi insieme, io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e rispettare la nostra decisione, che come potete immaginare, è stata tanto sofferta”.

L’ex coppia non ha trascorso insieme l’estate, anche perché Vezil ha accettato un’importante, e a quanto pare irrinunciabile, offerta di lavoro alle Canarie. Una distanza che evidentemente ha contibuito a logorare il loro rapporto, fino alla rottura definitiva. I fan più accaniti inviavano messaggi sui social ad entrambi, nei quali chiedevano spiegazioni sul perché l’influencer e il 31 genovese non apparissero più insieme, e sul perché non si scambiassero i consueti like ai rispettivi post sui social.

Il motivo è stato svelato. Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono detti addio dopo una relazione durata quasi dieci anni.