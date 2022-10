Meno di una settimana fa Valentina Ferragni e Luca Vezil annunciavano su Instagram, con una sorta di comunicato congiunto, la fine della loro quasi decennale storia d’amore.

Secondo le tantissime fan della più piccola delle sorelle Ferragni, l’influencer e il 31enne genovese in realtà avrebbero rotto già da diverso tempo. L’ex coppia non appariva più insieme e non avveniva il consueto scambio di like ai rispettivi post che venivano condivisi sui social. E adesso, stando ai nuovi rumors, sembra che il cuore di Valentina abbia già ricominciato a battere per un altro uomo.

A rivelarlo è la giornalista Claudia Cabrini, secondo la quale la Ferragni jr starebbe insieme ad un attore spagnolo. “Vi presento il nuovo amore di Valentina Ferragni – ha scritto su Twitter -. Si chiama Alvaro De Juana, conosciuto anche in Italia per il ruolo nella serie Netflix Elite. La scintilla è scoppiata ad Ibiza”. In realtà, si mormora che l’influencer e lo spagnolo non abbiano passato del tempo insieme esclusivamente sull’isola delle Baleari, ma anche a Capri.

Ecco chi è il nuovo amore di Valentina Ferragni

Alvaro ha 19 anni, ed è quindi dieci anni più giovane di Valentina. L’attore ha iniziato a lavorare molto presto, e la sua popolarità è esplosa in Spagna nel 2019, dopo aver recitato nella soap opera Amar para siempre.

Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma solo indiscrezioni però avallate da alcuni indizi social. Infatti, Valentina segue Alvaro su Instagram ed ha anche commentato alcune sue foto. Ora, la Ferragni si trova a Madrid, città che lei stessa ha definito “del cuore”, e proprio nella capitale spagnola vive Alvaro De Juana. Sarà un caso? Forse sì o forse no.

In molti ritengono che il giovanissimo attore spagnolo sia la causa della fine della storia d’amore tra Valentina e Luca Vezil. L’ex coppia non ha trascorso insieme l’estate per via degli impegni lavorativi del 31enne ligure che lo hanno portato a stabilirsi alle Canarie, dove non è stato mai raggiunto dalla sua ex fidanzata.