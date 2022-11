Luca Vezil, ex storico fidanzato di Valentina Ferragni, ha smentito su Instagram di avere una nuova relazione.

Il settimanale Chi lo aveva “beccato” per le strade di Milano mentre beveva un drink con quella che sembrava essere la sua nuova ragazza. I due stono stati paparazzati durante la notte di Halloween: lui era travestito da “incursore notturno”, lei da sexy collegiale in minigonna.

(foto settimanale Chi)

Ma il 31enne ligure, dopo poche ore dalla pubblicazione delle foto, ha smentito di avere una nuova fiamma. Lo ha fatto commentando un post della pagina The Pipol Gossip, che ha condiviso le foto della rivista diretta da Alfonso Signorini. “Era una festa di Halloween e siamo usciti a fumare una sigaretta (io non fumo) con questa ragazza ed altri amici, ma le foto fatte ad hoc funzionano meglio, giusto?”. L’igienista dentale sostiene quindi che la ragazza in sua compagnia fosse solo un’amica, e che gli scatti sarebbero stati ideati per far pensare a qualcosa di differente.

La reazione di Valentina Ferragni

Nel frattempo, sembra essere arrivata anche la reazione social di Valentina Ferragni agli scatti del suo ex pubblicati da Chi. L’influencer, condividendo un reel su Instagram in cui indossa un elegante abito da sera nero, ha aggiunto la seguente didascalia: “Baby who cares?”, letteralmente “Bambino, chi se ne frega?”. I follower della più piccola delle sorelle Ferragni hanno sostenuto che si trattasse di un messaggio, neanche tropo velato, diretto a Luca Vezil.