Halloween con il botto per le sorelle Ferragni. Chiara, Francesca e Valentina hanno dato spettacolo durante un party in un locale milanese per festeggiare la ricorrenza nata negli Stati Uniti, ma diffusasi a macchia d’olio nel mondo soprattutto per ragioni di natura commerciale.

La moglie di Fedez si è travestita da Christina Aguilera in versione “Dirrty”, brano della cantante statunitense uscito nel 2002, Valentina da Katy Perry e Francesca da Madonna. Ovviamente, gli scatti della serata e dei travestimenti sono stati postati sui social dalle tre sorelle Ferragni, facendo il pieno di like e commenti.

Valentina Ferragni ha voltato definitivamente pagina dopo la fine della quasi decennale relazione con Luca Vezil. Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha svelato quelli che sembrano essere stati i motivi della rottura: un tradimento da parte del 31enne ligure durante la sua permanenza alle Canarie, dove ha trascorso l’estate per impegni lavorativi.

Ovviamente si tratta di rumors, così come quelli che vorrebbero un flirt tra la Ferragni Jr e l’attore spagnolo ed Alvaro De Juana, protagonista della serie Netflix, Elite. Ma Valentina ha prontamente smentito queste voci, specificando che in questo momento l’unico uomo della sua vita è Pablo, il suo amato bulldog francese.

Valentina Ferragni, la piccola disavventura a Brooklyn

Nel frattempo, la più piccola delle sorelle Ferragni ha raggiunto nuovamente New York, città che ama particolarmente, per festeggiare Halloween insieme ad un gruppo di amici. Ed è proprio a Brooklyn, durante una cena in un noto ristorante italiano, che si è verificato un piccolo contrattempo. “Mi si è rotto il vestito. Stiamo cercando di rimediare affinché non mi esca nulla di fuori!” ha spiegato Valentina in una Ig story. Insomma, l'influencer sembra essersi gettata alle spalle la fine della storia d’amore con Luca Vezil, tra party, viaggi e tanto divertimento.